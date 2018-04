Zurück in die

80er-Jahre mit der Kultband dieses Jahrzehnts: Dank mehr als 25 Millionen verkaufter Alben, unzähliger Multi-Platin-Auszeichnungen und 23 Hit-Singles ist Spandau

Ballet eine der weltweit erfolgreichsten britischen Bands.

Songs wie „True“, „Gold“ und „Through The Barricades“ wurden zu heute noch oft gespielten Standards. Allein in Nordamerika wurde „True“ über vier Millionen Mal verkauft. Und „Gold“ schaffte es 2012, der inoffizielle Sound-track der Olympischen Spiele in London zu werden. Doch nicht nur ihr glamouröser Pop-Sound war

in den 80ern gefragt, auch ihr ganz spezieller Look begeisterte die Massen und prägte die Jugendkultur.

Nun erzählt die von Kritikern hochgelobte Dokumentation „Soul Boys Of The Western World“ zum

ersten Mal die vollständige Geschichte der Band: von den Anfängen in kleinen Clubs über ihre an Fahrt aufnehmende Karriere bis hin zu ihrer Trennung 1990 und der erfolgreichen Reunion 2009.

Die fünf Bandmitglieder gewähren im Film auch Einblicke in ihre privaten Video-Archive. Das nie

zuvor veröffentlichte Material sowie Interviews und Mitschnitte ihrer Auftritte machen das filmische Dokument somit zu einer

wirklich einzigartigen Hommage an das Lebensgefühl der 80er-

Jahre.

Am Mittwoch, 22. April, 20.15 Uhr, zeigt das Cinemaxx in Bremen

die mitreißende Dokumentation „Soul Boys Of The Western World“ einmalig und exklusiv.

Leser des WESER-KURIER erhalten beim Ticketkauf an der Cinemaxx-Kasse gegen Vorlage der AboCard

1,50 Euro Rabatt.