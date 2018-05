Sieben kurze Konzerte in vier Stunden spielte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr gestern bei seiner traditionellen Rundreise durch die Gemeinde. In Bergedorf reichte das Repertoire von Klassikern wie „Alle Jahre wieder“ bis zu Swing-Arrangements. (Jochen Brünner)

Zu gleich sieben Einsätzen der besonderen Art ist die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee gestern Nachmittag ausgerückt. Bei der traditionellen Weihnachtsrundreise des Musikzuges durch die Gemeinde, die jedes Jahr am vierten Advent stattfindet, ging es wieder einmal darum, die brennenden Erwartungen der Zuhörer mit Musik zu löschen. So spielten die rund 30 Instrumentalisten unter Leitung von Sabine Engelmann-Lemke Klassiker wie „Alle Jahre wieder“ oder „Tochter Zion“ bis hin zu Swing-Arrangements wie „Feliz Navidad“. Beim Platzkonzert in Bergedorf begrüßte der stellvertretende Ortsbrandmeister Heino Stöver das Ensemble. „Auch wenn die Temperaturen noch wenig weihnachtlich sind: Wenn ihr kommt, dann wissen wir, bald muss es soweit sein“, sagte er.