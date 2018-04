NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die EU-Regierungen zu höheren Verteidigungsausgaben nach der Überwindung der Wirtschafts- und Finanzkrise aufgefordert. „Ein starkes Europa wird einen starken politischen Willen erfordern“, sagte er gestern in Brüssel. Dieser politische Wille sei für höhere Verteidigungsausgaben nach der Krise, für langfristige Beschaffungsvorhaben und für die Übernahme von mehr Sicherheitsverantwortung in Europas Nachbarschaft nötig.

Rasmussen sagte, die NATO prüfe einen Wunsch Libyens, beratend beim Aufbau von Streitkräften mitzuwirken. „Und ich glaube, dass auch andere Länder in der Region von der Erfahrung und der Expertise der NATO profitieren könnten.“ Im Kosovo und in Afghanistan habe die NATO das schon erfolgreich getan. Bereits im Mai hatte Rasmussen die EU-Staaten zu höheren Rüstungsausgaben gemahnt. „Wenn die europäischen Staaten sich nicht fest verpflichten, in Sicherheit und Verteidigung zu investieren, dann bleibt das Reden über eine verstärkte Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa heiße Luft“, hatte er vor dem Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments unterstrichen.

Rasmussens nun wiederholte Forderung nach größeren Anstrengungen der EU-Staaten in der Sicherheitspolitik hängt offenbar auch mit der Finanzsituation in den USA zusammen. Den Vereinigten Staaten droht im Herbst das Erreichen der Schuldenobergrenze, gravierende Einschnitte auch beim Militär gelten als wahrscheinlich. „Die Lastenverteilung zwischen den USA und dem Rest der Allianz ist immer unausgewogener geworden“, hatte Rasmussen in einem Brief an die NATO-Botschafter geschrieben. Dabei wies er auch darauf hin, dass sich die USA zunehmend dem asiatisch-pazifischen Raum zuwenden, dessen Staaten militärisch immer stärker werden. Deshalb, so seine Schlussfolgerung, müssten sich die europäischen Partner militärisch stärker engagieren.