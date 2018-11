Klaus Allofs saß gegen Hoffenheim das erste Mal als Wolfsburg-Manager auf der Bank. Foto: Uwe Anspach (dpa)

Die Bremer gewannen in Unterzahl gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:1). Nils Petersen (51.) und Kevin de Bruyne (82.) drehten die Partie zugunsten der Elf von Trainer Thomas Schaaf. Jens Langeneke (10. Minute) hatte die Gäste vor 41 200 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion per Foulelfmeter früh in Führung gebracht. Der frühere Fortuna-Verteidiger Assani Lukimya sah wegen Foulspiels die Gelb-Rote-Karte (76.). Durch den Sieg kletterte Werder mit nun 17 Punkten auf Platz sieben.

Der VfL Wolfsburg hat im ersten Spiel unter seinem neuen Manager Klaus Allofs einen klaren Sieg eingefahren. Der VW-Club gewann zum Abschluss einer aufregenden Woche mit der Verpflichtung des früheren Bremer Clubchefs mit 3:1 (2:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Vor 20 500 Zuschauern erzielten Makato Hasebe (7. Minute), Bas Dost (24.) und Naldo (78.) am Sonntagabend zum Abschluss des zwölften Spieltags der Fußball-Bundesliga die Tore für die Wölfe. Eren Derdiyok (88.) traf für Hoffenheim. Wolfsburg verließ die Abstiegszone und ist nun 13. Hoffenheim rutschte auf den 14. Platz ab und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang.