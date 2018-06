Ritterhude

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nach Erster Hilfe Unfallstelle verlassen

Albrecht-Joachim Bahr

Ritterhude. Ein 32-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Riesstraße in Ritterhude zu Fall gekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen am Kopf zugezogen. Laut Polizei ist ein ebenfalls 32-Jähriger mit seinem Wagen von der Hegelstraße in die Riesstraße eingebogen.