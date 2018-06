Stürmerstar Luis Suárez hat weiter Hoffnung auf eine Reduzierung der Sperre für seine Beißattacke bei der Weltmeisterschaft. Dies ließ Anwalt Daniel Cravo vor Beginn der Berufungsverhandlung beim Internationalen Sportgerichtshof CAS am Freitag in Lausanne durchblicken. Der Anwalt, der Uruguays Fußballverband vertritt, mahnte allerdings: „Wir müssen unseren Optimismus kontrollieren, weil wir Respekt vor dem Gericht haben.“ Suárez war für seinen Biss in die Schulter des Italieners Chiellini im WM-Gruppenspiel für neun Pflicht-Länderspiele gesperrt und für vier Monate von allen Aktivitäten im Fußball ausgeschlossen worden.