Die ersten vorgetriebenen Narzissen gibt es jetzt im Handel. Damit sie sich möglichst lange im Zimmer halten, darf der Topfballen nie austrocknen. Je mehr Wasser die Pflanze erhalte, desto höher könne sie wachsen, erklärt das Blumenbüro in Essen. Wie bei vielen anderen Pflanzen, so gelte auch bei Narzissen, dass Staunässe vermieden werden müsse. Die Pflanzen und ihre Blüten hielten sich außerdem länger, wenn es im Zimmer nicht zu warm sei. Gut sei ein kühler, aber auch heller Standort, etwa die Fensterbank. Weil Narzissen ihre Blütenköpfe immer in Richtung Sonne recken, sollte man den Topf regelmäßig drehen. Farb- und Formenvielfalt haben bei den Narzissen, die zu den Amaryllisgewächsen gehören, in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Weiße, gelbe und orangefarbene Sorten mit und ohne Füllungen sind in verschiedenen Wuchshöhen und mit unterschiedlichen Blühzeitpunkten zu haben

. DPA