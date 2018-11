Bei einer Pollenallergie oder dauerhafter Nasennebenhöhlen-Entzündung können Nasenduschen nützliche Helfer sein, um Beschwerden zu lindern. Doch nicht jedes Gerät zum Spülen der Nase mit einer Salzlösung lässt sich gut handhaben. Laut der Zeitschrift „test“ schnitten nur vier von 15 getesteten Modellen in dieser Hinsicht „gut“ ab, und zwar die Produkte von Emcur, Emser, Prof. Schmidt‘s und Aktionsware von Aldi/Nord. Sie kosten zwischen 4,95 und 15 Euro. Wichtig ist nach Angaben der Stiftung Warentest in Berlin, die Nasendusche vor und nach dem Gebrauch mit fließendem warmen Wasser auszuspülen, damit keine aus der Nase herausgespülten Krankheitserreger darin zurückbleiben. Am besten lassen Verbraucher sie kopfüber trocknen und säubern sie gelegentlich intensiv.