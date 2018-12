Die aus Mexiko stammende Berliner Künstlerin Mariana Castillo Deball (38) ist mit dem renommierten Preis der Nationalgalerie für junge Kunst in Berlin ausgezeichnet worden. Den mit 10 000 Euro dotierten Preis für junge Filmkunst erhielt der 39 Jahre alte Victor Ramirez, der ebenfalls aus Mexiko stammt und seit zehn Jahren in Hamburg lebt. Die Auszeichnung in der Kategorie bildende Kunst war erstmals nicht mehr mit einem Preisgeld verbunden. Dafür bekommt Deball 2014 eine Einzelausstellung in einem der Häuser der Nationalgalerie. „Das ist die größte Wertschätzung, die man einem Künstler geben kann“, sagte Direktor Udo Kittelmann.