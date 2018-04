Sechs Jahre nach den ersten Planungen ist jetzt das Zentrum für seelische Gesundheit in Bassum offiziell eröffnet worden. Zur Einweihung des rund 14 000 Quadratmeter großen Neubaus kam auch Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD).

Das Zentrum für seelische Gesundheit besteht aus sechs psychiatrischen und einer psychosomatischen Abteilung. „Wir haben 120 Betten für die Psychiatrie und Platz für 22 Patienten in der psychosomatischen Abteilung. Außerdem ist der Bau so geplant, dass wir noch ein Stockwerk draufsetzen können“, erzählt Udo Kraft, Leiter des Geschäftsbereichs für Service und Bau der Alexianer Kliniken im Kreis Diepholz.

Seit Anfang Februar wurden Patienten aus Twistringen kontinuierlich in die neue Klinik nach Bassum verlegt. Während es am alten Standort noch eine geschlossene Abteilung gab, können in Bassum einzelne Zimmer einer Station zu einem geschützten Bereich umfungiert werden, so die Klinik.

„Wir wollen, dass sich Patienten sich hier wohlfühlen. Nur so können sie wieder zurück in den Alltag finden“, sagt Pflegeleiter Werner Murza. Der Bau der Klinik ist mit 16 Millionen Euro von der öffentlichen Hand gefördert worden. „Die tatsächliche Summe liegt wohl knapp drüber, dafür ist das Zentrum für seelische Gesundheit das modernste im Norden“, freut sich Geschäftsbereichsleiter Udo Kraft.