Neuer Kursus

Hjo

Bardenfleth. Die Johanniter-Unfall-Hilfe, Ortsverband Stedingen, bildet am Sonnabend, 2. Februar, ab 9 Uhr in ihrer Dienststelle Am Deich 8 in Berne-Bardenfleth Führerscheinbewerber für lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort aus. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0421/25730 oder der kostenlosen Servicenummer 0800/0019214 entgegengenommen. Unter www.johanniter.de/stedingen sind im Internet weitere Informationen zu finden. Ein Kursus in den lebensrettenden Sofortmaßnahmen ist Pflicht für alle Führerscheinbewerber der Klassen A, B, M, L, T und S. Vermittelt werden Grundlagen der Ersten Hilfe, darunter die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die Stabile Seitenlage und das richtige Absetzen eines Notrufs.