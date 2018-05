„Schweren Herzens“, sagt der eingefleischte Bremer, doch seine Räumlichkeiten in der Buchenstraße seien zu klein geworden. Anstelle von bislang rund 200 Quadratmetern verfügt Sasse nun östlich von Bremen über 350 Quadratmeter.„Natürlich habe ich auch in Bremen gesucht. Doch da bin ich leider nicht fündig geworden“, bedauert Sasse. Das Wichtigste für seine Kunden ist aber, dass sich nichts Gravierendes ändert. Sasse ist weiter in Schwachhausen präsent. Nur zwei Straßen weiter– in der Loignystraße 54 – können Teppiche und Polster nach voriger Absprache abgegeben werden. Hier, wie in Otterstedt, stehen übrigens ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Wer sich die Mühe des Transports sparen möchte, bei dem holt Sasse weiterhin persönlich und kostengünstig Teppiche und Polstermöbel ab.