Neuer Trainerjob für Prandelli

Istanbul. Der als italienischer Nationaltrainer zurückgetretene Cesare Prandelli heuert beim türkischen Erstligisten Galatasaray Istanbul an. Prandelli werde seinen Dienst am kommenden Montag antreten, teilte Galatasaray-Präsident Ünal Aysal am Donnerstag über Twitter mit: „Die Fußballsaison 2014/2015 wird sehr schön verlaufen.