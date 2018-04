Das seit Anfang März verschollene Passagierflugzeug mit der Kennung MH 370 muss nach neuen Erkenntnissen der Ermittler zuletzt automatisch von einem Bordcomputer gesteuert worden sein. Andernfalls hätte die Boeing über dem Indischen Ozean nicht eine so gerade Strecke fliegen können, wie die von Satelliten aufgefangenen elektronischen Signale der Maschine nahelegten, sagte Australiens Vize-Regierungschef Warren Truss am Donnerstag in Canberra. Es sei davon auszugehen, dass jemand den Autopiloten eingeschaltet habe, sagte der Chef der australischen Transportsicherheitsbehörde, Martin Dolan. Was sich in der Maschine mit 239 Menschen an Bord nach der Abkehr von der geplanten Flugroute von Kuala Lumpur nach Peking genau abspielte, liegt bis heute im Dunkeln. Sie flog noch sieben Stunden Richtung Süden, und stürzte nach Überzeugung der Ermittler im Indischen Ozean ab, als der Treibstoff ausging. Ermittler gehen seit Langem von bewussten Manipulationen an Bord aus. Rund eine Stunde nach dem Start seien die Kommunikationssysteme an Bord anscheinend absichtlich abgestellt worden, hieß es schon eine Woche nach dem Verschwinden der Maschine.