Die Kinder und Jugendlichen spielten in drei Kategorien: Kleinfeld, Grüner Punkt und Großfeld. Der angekündigte Regen blieb zum Glück aus und so konnte am Sonntagnachmittag pünktlich die Siegerehrung stattfinden. Die Ergebnisse sind wie folgt: Kleinfeld: Hannes Richter (5), Henry Thyen (4), Themeo Vössing (3), Vizemeister Justus Helmdach und Vereinsmeister Daan-Kris Spellmeyer. Bei der Grüner-Punkt-Kategorie sind Niklas Meier Vizemeister und Kim Bolfraß Meisterin. Im Großfeld gab es die Haupt- und Nebenrunde.

Die Platzierungen der Nebenrunde sind wie folgt: Robin Tunack (4), Timo Platzek (3), Marten Lenk (2) und Sieger Nils Franz. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass Nils gerade erst seit ein paar Wochen Tennis spielt und die Nebenrunde gewann. In der Hauptrunde wurde Tim Behrens Meister, Nino Liedtke Vizemeister, Bruno Berndt Dritter und Lasse Drengemann belegte den vierten Platz. Besonderer Dank geht an die Firma LizenzDirekt aus Fischerhude, die die Pokale und Preise gesponsert hatte.