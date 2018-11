Für wie viele Waschladungen die Menge in der Waschmittelverpackung reicht, zeigt eine Zahl in einem stilisierten Wäschekorb an. Foto: Andrea Warnecke (dpa)

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Jeder muss Wäsche waschen. Und so interessiert theoretisch auch alle, wie man es am besten macht. Aber: Die Industrie wirft eine Vielzahl an Waschmitteln auf den Markt. Da sind Produkte für Feines, für Wolle, für Schwarzes und solche, die scheinbar für alles sind.

Wofür ist all das nötig?

Universalwaschmittel: Oder auch Vollwaschmittel genannt. Der Name deutet an, dass es breit einsetzbar ist. Laut Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) ist es vor allem geeignet für stark Verschmutztes und für Weißes. Allerdings muss man hier wissen: In allen festen Vollwaschmitteln - also Pulver, Tabs und Perlen - sind Bleichmittel und weitere optische Aufheller enthalten. Sie entfernen zwar gut farbige Flecken und wirken dem Vergilben von weißer Wäsche entgegen, aber das schadet empfindlichen Stoffen. Wolle und Seide sollte man also nicht damit waschen.

Geeignet ist Universalwaschmittel für Temperaturen von 30 bis 95 Grad, sagt Sabine Haag, die sich auf ihrem Blog ordnungsliebe.net mit dem Thema Waschen beschäftigt. Man kann diese Produkte also auch für alles nehmen, was aus Hygienegründen gewaschen werden muss.

Feinwaschmittel: Ohne Bleichmittel und optische Aufheller reinigen sie schonender und sind daher gut für Empfindliches, das Waschtemperaturen zwischen 20 und 40 Grad verträgt. Das Besondere: Feinwaschmittel bilden feinporigen Schaum, der sich in der Waschtrommel wie ein Schutz um die Textilien legt und sie vor den Beanspruchungen und Bewegungen der Maschine schützt. Außerdem hat die Waschlauge meist einen niedrigen pH-Wert, was das Gewebe schont. Geeignet ist Feinwaschmittel auch für Membran- und beschichtete Textilien zum Skifahren und Wandern. Bei letzteren sollte man Flüssigmittel nutzen, rät das Forum Waschen.

Wichtig zu wissen: Feinwaschmittel schonen ähnlich gut wie Buntwaschmittel die Farbe, aber ihre Reinigungsleistung ist laut IKW teils geringer. Ein Tipp: Waschmittel gemeinsam mit einem schonenden Waschprogramm einsetzen und die Trommel nur zur Hälfte füllen.

Buntwaschmittel:Diese Produktgruppe taugt für wenig empfindliche Buntwäsche. Der IKW nennt als Beispiele bunte Handtücher, Bettwäsche und Jeans. Das Besondere: Sogenannte Farbübertragungsinhibitoren sollen dem Ausbluten der Farben vorbeugen, diese übertragen sich also nicht auf andere Kleidungsstücke in der Trommel. Wichtig zu beachten: nicht für Wolle und Seide nutzen.

Sabine Haag nutzt diese Waschmittelgruppe für alle bunten Sachen - ob helle, mittlere oder ganz dunkle Farben und bei Temperaturen bis 60 Grad. Aber auch hier gilt, die Wäschestücke nach Farben getrennt zu waschen oder ein Farbtuch in die Trommel zu geben, betont Haag.

Wollwaschmittel: Da Wolle im nassen Zustand sehr empfindlich ist, bieten solche Waschmittel verbesserten Schutz. Zum einen fehlen ihnen Proteasen, die zu den Enzymen zählen. Diese spalten Eiweiß, und Wolle ist im chemischen Sinne laut IKW eine Eiweißverbindung. Wird der Stoff also damit gewaschen, werden die Fasern nach und nach beschädigt. Außerdem bilden Wollwaschmittel dichten Schaum, der die Wolle in der Trommel vor der Reibung schützt - sie verfilzt folglich nicht. Für Sabine Haag ist ein Wollwaschmittel einen Kauf wert, um diese Kleidungsstücke letztlich länger schön zu erhalten.