Sollte es tatsächlich gelingen, dann hätten die Squasher des Bremer SC ein sensationelles Wochenende hinter sich. Mit insgesamt drei Siegen am vorletzten Spieltag (Aplerbeck, Diepholz) und im Saisonfinale (Paderborn) könnte das Team des BSC noch auf den zweiten Tabellenplatz der 1. Bundesliga Nord springen – und an der Endrunde der deutschen Meisterschaft teilnehmen. „Es wird schwer, aber es ist nicht unmöglich“, sagt Derek Lawrence, der Teammanager.

Den Grundstein wollen die derzeit auf dem dritten Rang platzierten Bremer (17 Punkte) am Sonnabend (13 Uhr) in Dortmund legen. Dort treten zunächst Gastgeber Aplerbeck (4., 16) und der SC Diepholz (2., 26) gegeneinander an, beobachtet vom Team des Bremer SC. Denn nur wenn Diepholz dieses Duell verliert, ist überhaupt noch etwas drin. Dann würde sich der Rückstand von derzeit neun Punkten auf deren drei verkürzen lassen – sofern die Bremer ihrerseits gegen Aplerbeck und Diepholz gewinnen. Dabei müssen sie allerdings auf Jan Ole Bleil verzichten. Für ihn tritt Heiko Schwarzer auf der Position zwei an. Jill Witt und Sean Redmen gehen folglich auf den Positionen drei und vier an den Start, und Steven Finitsis ist die Nummer eins. Jan Ole Bleil befindet sich derweil im Urlaub, genauso wie Norman Junge, die Nummer zwei des SC Diepholz. Weshalb Derek Lawrence den Verlust des Konkurrenten sogar für ein bisschen größer hält: „Ohne Norman ist Diepholz eine ganz andere Mannschaft.“

Läuft es morgen also optimal für die Bremer, würden nur noch drei Punkte fehlen auf den SCD, der seine Punktspielserie dann allerdings abgeschlossen hat. Die Bremer treffen im Saisonfinale am Sonntag (14 Uhr) in der Woltmershauser Sportwelt dagegen noch auf den SC Paderborn (36). Der Tabellenführer und amtierende Meister steht seit Wochen als Staffelsieger fest. „Für sie ist die Qualifikation gelaufen, und deshalb treten sie ersatzgeschwächt an“, sagt Derek Lawrence. Weil die internationalen Topkräfte bei Paderborn fehlen, wird Raphael Kandra das Team auf der Position eins anführen. Die deutsche Nummer zwei trifft am Sonntag also auf Bremens Steven Finitsis. Allein dieses Duell würde „Weltklasse-Sport“ bieten, findet Lawrence. Er sieht aber durchaus Chancen auf einen dritten Sieg am Wochenende: „Unsere Jungs sind gut drauf.“