Die Niederlande haben das Auftreten von wilden Tieren in Zirkussen verboten. Ab Dienstag dürfen Tiger, Löwen, oder Zebras nicht mehr in die Manege. Für das Verbot hatten sich Tierschützer und die im Parlament vertretene „Partei für die Tiere“ zehn Jahre lang eingesetzt. Das viele Reisen und wenig Bewegungsraum schadeten den Tieren, erklärte die Staatssekretärin für Landwirtschaft, Sharon Dijksma. „Die Nachteile für die Tiere wiegen schwerer als Unterhaltung und Traditionen.“ Viele kleine Zirkusse fürchten ihr wirtschaftliches Aus. Wildtier-Verbote gibt es bereits in zahlreichen europäischen Ländern. In Deutschland sind die Auftritte dagegen noch erlaubt.