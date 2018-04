Rio freut sich auf die Olympischen Spiele. Foto: Michael Kappeler (dpa)

«Brasilien hat über 500 Jahre auf die Olympischen Spiele gewartet - jetzt fehlen nur noch 500 Tage, bis Rio das Fest ausrichtet», feierten die lokalen Organisatoren den Beginn des 500-Tage-Countdowns.

Das Internationale Olympische Komitee hatte Rio de Janeiro im Februar gute Noten für die Vorbereitung ausgestellt. Das Olympische Dorf für die Athleten ist zu 75 Prozent fertig, die Arbeiten am Olympia-Park laufen auf Hochtouren. Beide Komplexe liegen in Barra da Tijuca im Westen Rios, wo das Herz der Spiele sein wird und die meisten Wettkämpfe in den 28 Sportarten ausgetragen werden.

Wettkampforte sind zudem die Regionen Copacabana, das Maracanã-Stadion sowie der Stadtteil Deodoro im Norden Rios. Zu den XXXI. Olympischen Spielen (Motto: «Viva a sua paixão» - Lebe Deine Leidenschaft) werden vom 5. bis 21. August 2016 insgesamt 10 500 Athleten aus 205 Ländern erwartet.