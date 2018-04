In der Nordsee gibt es auch die Vogelschutzinsel Minsener Oog. Foto: Ingo Wagner (dpa)

Sie schneiden zumindest besser ab als der Durchschnitt: Zusammengenommen erreichten alle Ozeane der Welt nur 60 Punkte in dem Test.

Die Forscher haben sich insgesamt 170 Küstenstaaten und Inselregionen vorgenommen. Sie haben zum Beispiel bewertet, wie viele Tiere in einem Meer leben oder wie sauber das Wasser ist. Sie schauten auch, ob die Fischerei eines Landes nachhaltig zur Ernährung des Menschen beiträgt. Nachhaltig heißt: Die Fischer fangen nur so viel Fisch, dass die Bestände im Meer nicht zu stark schrumpfen.

Insgesamt gab es zehn Kategorien. In acht davon wurde Deutschland als gut bewertet. Nicht so tolle Noten gab es zum Beispiel für die Nahrungsversorgung aus dem Meer. Mehr als 70 Punkte erreichten in dem Test nur wenige Länder. Insgesamt geht es den Meeren der Welt also nicht so gut. Mit dem Test kann man nun regelmäßig prüfen, ob die Situation der Meere sich verbessert oder verschlechtert, hoffen die Forscher.