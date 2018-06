Herrlich nutzlos: Die Webseite www.theuselessweb.com führt per Klick auf den «Please»-Button zu Seiten, deren Informationsgehalt mehr als zweifelhaft ist. Screenshot: theuselessweb.com Foto: theuselessweb.com (dpa)

Die Webseite theuselessweb ist dafür wie geschaffen. Sie besteht nur aus dem Satz "Take me to another useless website" ("Bring mich auf eine andere nutzlose Webseite") und einem großen "Please"-Button.

Klickt der Besucher darauf, passiert genau das: Per Zufallsgenerator landet er auf einer der unzähligen sinnlosen Seiten des Internets. Das Spektrum reicht von browserfüllenden Animationen über rätselhafte Kunstprojekte bis hin zu randomcolour, wo einfach nur eine zufällig ausgewählte Farbe zu sehen ist.

Mehr Funktionen hat Theuselessweb nicht. Trotzdem oder gerade deshalb ist die Versuchung groß, wieder und wieder auf den "Please"-Knopf zu drücken.