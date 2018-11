Früchte wie Acai, Acerola, Goji oder Noni gelten als besonders nährstoffreich. Viele Menschen, die stark auf ihre Fitness achten, sagen ihnen wahre Wunderdinge nach. Wer allerdings nach wissenschaftlichen Belegen dafür sucht, findet kaum etwas.

Der Reiz des Exotischen befördere den Ruf der Superbeeren, urteilt Hilke Steinecke, Biologin im Palmengarten in Frankfurt am Main. Acai gehen auf eine südamerikanische Palmenart zurück; die zu den Rosengewächsen gehörende Acerolakirsche stammt aus Mexiko. Noni ist die Frucht des Noni-Baums, der vermutlich ursprünglich in Australien heimisch war. Als Goji werden Früchte des Gemeinen Bocksdorns bezeichnet, eines Nachtschattengewächses. Die Acerola gilt als die Pflanze mit dem höchsten Gehalt an natürlichem Vitamin C überhaupt. Deshalb wird ihr ein breites Wirkungsspektrum zugeschrieben. Sie könne helfen, Krankheiten vorzubeugen, erläutert Heinrich Stevens von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn. Er listet unter anderem Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen auf.

Mittlerweile sind die Beeren fast überall in Nordamerika und Europa zu bekommen. „Weil sie hochempfindlich sind, gibt es sie aber so gut wie nie frisch“, sagt Hilke Steinecke. Stattdessen werden sie als Saft oder Pulver importiert. Die Verarbeitung eines Lebensmittels kann eine mögliche gesundheitliche Wirkung beeinflussen. „Viele Stoffe stecken in der Schale. Beim Apfelschälen werfe ich auch Teile des Schutzes weg“, erläutert Bernhard Watzl, Professor für Physiologie und Biochemie der Ernährung am Max-Rubner-Institut in Karlsruhe. Blind vertrauen sollten Verbraucher den Versprechungen nach seinen Worten ohnehin nicht. Es mangele schlicht an kontrollierten Studien am Menschen, betont Watzl. Er sagt aber auch: „Früchte haben ein spezielles Spektrum an Inhaltsstoffen, die die Gesundheit beeinflussen.“ Dazu gehörten Polyphenole, Antioxidantien wie die Vitamine C und E sowie Mineralstoffe. Polyphenole haben in den Pflanzen eine funktionelle Wirkung, indem sie sie zum Beispiel vor Schädlingen schützen. „Weil wir uns in Millionen Jahren in Abhängigkeit von Pflanzen entwickelt haben, wirken Polyphenole auch auf uns“, erläutert der Karlsruher Professor.

Ob Acai und Co. unbedingt gesünder sind als anderes Obst, bezweifelt er allerdings: „Die helfen so viel wie der Apfel, die Orange.“