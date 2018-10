Frau Gardam, wie haben Sie die Hauptfigur Ihres Buches, Edward Feathers alias Old Filth, entwickelt?

Jane Gardam:

Old Filth, also Sir Edward Feathers, hat mich quasi überrascht, als ich vor ungefähr acht Jahren gebeten wurde, eine Kurzgeschichte für die Weihnachtsausgabe des „Oldie-Magazins“ zu schreiben. Es war bereits Oktober, mir war noch nichts eingefallen, und sie wollten die Geschichte sofort, um rechtzeitig einen Illustrator beauftragen zu können. Ich war damals gerade bis über beide Ohren vertieft in die Arbeit an einem Roman und wollte eigentlich meinen Mann besuchen, der Anwalt ist und sich gerade in Hongkong aufhielt. Doch der Herausgeber Richard Ingrams gab nicht auf und sagte: ’Mensch, Jane, das machst Du doch im Schlaf’. . .

Irgendwann hat es klick gemacht?

Auf einmal standen die Bilder von zwei altertümliche Juristen ganz klar vor meinen Augen, eigentlich hatte ich sie immer schon gekannt: Feathers und Veneering. Sie hatten einander ihr Leben lang gehasst, sie würden sich auf der Straße nicht nacheinander umdrehen. Sie wären reich, brillant, gut aussehend. . .und was sonst noch? Am Ende ihres Lebens hätten sie sich beide in einem kleinen Dorf in Dorset niedergelassen – als Nachbarn, ohne es zu wissen. Schnee würde fallen, Weihnachten stünde vor der Tür. Und dann?

Und dann?

Mir ist es nie leichter gefallen, eine Geschichte zu schreiben, ich kannte solche Leute einfach zu gut. Aber ich wusste natürlich nicht, dass ich die nächsten sechs Jahre meines Lebens mit diesen beiden Männern verbringen würde. Am Ende kamen sie mir realer vor als die meisten Leute, die ich sonst kenne.

Ihr Buch verknüpft die Geschichte von Old Filth mit der eines britischen Empires, das auseinanderbricht. Warum ist dieses Thema so wichtig für Sie?

Als ich aufgewachsen bin, hat sich das Empire langsam aufgelöst, das war eine prägend Erfahrung. Denn durch das Empire haben wir so viel über die Welt gelernt, besonders über Indien. Ich kenne viele Menschen, die Indien einfach lieben, egal, ob es Teil dieses vergänglichen Dingsbums’ namens Empire ist oder nicht. Als ich mit dem Schreiben der Filth-Trilogie begonnen habe, habe ich Paul Scotts „Raj Quartett“ noch einmal gelesen – ich beneide und verehre ihn gleichermaßen. Er scheint der typische Brite zu sein, elektrisiert davon, was er im Fernen Osten gelernt hat. Auch E. M. Forsters „A passage to India“ ist ein wichtiges Buch für mich, es hat viel zu meiner Sicht der Welt beigetragen.

Old Filth’ Ehefrau Betty ist ebenfalls ein faszinierende Figur. Sie erzählen Bettys Geschichte im zweiten Teil der Trilogie. Sind die beiden ein glückliches Paar?

Die gesamte Trilogie versucht, diese Frage zu lösen. Weder Feathers, noch Betty oder ihr Liebhaber Veneering können das entscheiden; ich auch nicht übrigens. Das sollen die Leser tun.

Old Filth ist 86 Jahre alt, als er nach dem Tod Bettys beginnt, sich intensiv mit seiner Vergangenheit zu befassen. Wie wichtig und wie schwierig war es für Sie, über das Alter und das Altern zu schreiben?

Eigentlich war das für mich der leichteste Teil der Arbeit. Das Buch beginnt mit der Geburt von Old Filth – er wird in eine Welt hineingeboren, die sich von unserer heutigen komplett unterscheidet, es ist das Malaysia des Schwarzen Flusses, wo man Dinner-Jackets im Dschungel trägt. Das Buch endet, als er 86 Jahre alt ist, jünger als ich es bin. Die Grausamkeiten des Alterns zu beschreiben, ist nicht schwer. Was mich inzwischen fasziniert, ist der Umstand, wie stark ältere Menschen zu der Zeit waren, als ich ein Kind war. Sie haben Schmerzen hingenommen und sich an Erinnerungen erfreut.

Obwohl Sie Ihr Buch in einem sehr klaren und gleichzeitig ironischen Stil geschrieben haben, ist es auch eine Meditation über Zeit, Beziehungen und verpasste Gelegenheiten.

So ist es. Hinzu kommt noch das Thema Gerechtigkeit, besonders die Wichtigkeit von Gesetz, Ordnung und des sturen Befolgens von Vorschriften. Auch der Glaube ist für Old Filth und auch für Betty wichtig. Wäre Old Filth für seine Überzeugungen gestorben? Ich denke, ja, das wäre er.

Die G

e

schichte von Old Filth ist farbig, großartig, zugleich traurig. Trotzdem ertrinkt er an keiner Stelle in Pessimismus. Wie wichtig sind Empathie und Freundlichkeit für Sie als Mittel, die Welt oder zumindest die Seele von Old Filth zu retten?

So richtig traurig ist die Geschichte nicht. Old Filth wusste, er musste das meiste aus seinem Ruhm, seinem Aussehen und seinem Glück machen. Er hat akzeptiert, dass er die Frau, die seine Seelenverwandte war und mit der er drei leidenschaftliche Nächte verbrachte, als er 16 war, sein weiteres Leben lang verleugnen muss. Ich werde übrigens ständig gefragt, ob ich über diese Sirene Isobel nicht erneut schreiben will, aber ich denke, es ist alles gesagt. Aber sie ist definitiv der Grund, warum Old Filth nicht im Pessismus ertrinkt. Und ich stimme Ihnen zu: Empathie ist ein wichtiges Mittel, um die Welt oder um Seelen zu retten, aber es kann nicht gelernt werden. Es ist ein Geschenk. Old Filth’ Seele wird vielleicht eher durch die Integrität und Loyalität seiner Frau gerettet.

Das Gespräch führte Iris Hetscher

.

Jane Gardam: Ein untadeliger Mann. A. d. Engl. v. Isabel Bogdan. Hanser, Berlin. 352 Seiten, 22,90 .

