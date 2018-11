Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Olympische Spiele in London beginnen

London (dpa) - Mit einer feierlichen Eröffnungszeremonie werden heute in London die XXX. Olympischen Spiele eröffnet. Athleten aus über 200 Ländern werden bei mehr als 300 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Deutschland ist mit fast 400 Sportlerinnen und Sportlern vertreten. London ist zum dritten Mal Gastgeber. Am Abend gab es bereits Ergebnisse im Fußball: Goldfavorit Brasilien gewann gegen Ägypten 3:2, Großbritannien kam zum Start in das olympische Turnier nicht über ein 1:1 gegen Senegal hinaus.