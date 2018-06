Die Bergstraße in Worpswede wird am heutigen Sonntag ihrem Ruf als Kunst- und Flaniermeile wieder alle Ehre machen: Bei der Open-Air-Galerie präsentieren Künstler und Kunsthandwerker aus Worpswede und um zu an über 100 Ständen ihre Arbeiten. Das Spektrum umfasst alle Disziplinen von Malerei, Plastik und Keramik bis Fotografie, Schmuck und textile Kunst. Die Kunstschaffenden bieten ihre Werke nicht nur zum Verkauf an, sondern geben auch praktische Einblicke in ihre Arbeit, laden zu Gesprächen ein und regen zum Mitmachen an. Eröffnet wird die Open-Air-Galerie offiziell um 11 Uhr vor dem Philine-Vogeler-Haus. Den ganzen Tag über finden Konzerte statt.