Warfleth jetzt modern ausgerüstet

Ortswehr tauscht Löschfahrzeug aus

Hannelore Johannesdotter

Ganspe. Wenn eine Freiwillige Feuerwehr ein neues Fahrzeug bekommt, dann ist das für sie ein denkwürdiges Ereignis. So einen Festtag erlebte jetzt die Ortswehr Warfleth, die in Dissen am Teutoburger Wald ihr neues Löschfahrzeug (LF) abholte. Die Auslieferung hatte sich zwar um mehrere Wochen verzögert, aber das tat der Freude über den Erhalt des modernen Fahrzeugs keinen Abbruch.