Die Imker im Landkreis Osterholz beteiligen sich mit einer Veranstaltungsreihe an der bundesweiten Initiative „Deutschland summt“. Die Initiative möchte Menschen ermuntern, sich für Honig- , Wildbienen und andere Insekten einzusetzen. Dazu gibt es am Sonntag, 27. April, eine Auftakt- und Informationsveranstaltung im Lernhaus am Campus in der Kreisstadt. Sie trägt den Titel „OHZ summt“. Schirmherr der Veranstaltung ist Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Martin Wagener. Unter anderem sind Vorträge und eine Honigverkostung geplant. Außerdem soll der Film „More than Honey“ gezeigt werden. Die Imker starten den Wettbewerb „Der insektenfreundlichste Garten“. Zum „Tag der deutschen Imker“ am 6. Juli sind weitere Aktionen rund um die Mühle von Rönn geplant.