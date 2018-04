Damit verabschiede man sich von dem Konzept, diesen Bestand per Börsengang anders zu vermarkten. Es gebe bereits Kontakt zu 22 internationalen Investoren. Es geht um acht Windparks an Land mit einer Nennleistung von insgesamt 152 Megawatt (MW) in Deutschland – unter anderem in Brandenburg und Niedersachsen. Die Parks seien überwiegend bereits in Betrieb. Ein kleinerer Teil sei noch im Bau und werde in Kürze in Betrieb genommen. Für das Geschäftsjahr 2016 rechnet PNE mit einem Gewinn vor Steuern und Zinsen von bis zu 100 Millionen Euro, unter der Voraussetzung, dass der Verkauf der Windparks gelingt.