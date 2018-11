Die Papenburger Meyer-Werft und das finanziell angeschlagene Schiffbauunternehmen STX in Finnland haben in dieser Woche noch einmal verdeutlicht, dass es künftig einen gemeinsamen Weg geben soll: „Das gemeinsame Ziel ist es, zeitnah zu einer finalen Einigung zu kommen“, erklärten der finnische Wirtschaftsminister Jan Vapaavuori und Jan Meyer, Geschäftsführer der Meyer-Werft. Ob es dabei auf eine intensivere Zusammenarbeit oder auf eine Beteiligung seitens der Papenburger Werft an STX hinausläuft, bleibt offen.

„Wenn wir gemeinsam daran arbeiten und günstige Bedingungen für die Werft schaffen, sehen wir eine positive langfristige Zukunft für den Werftstandort Turku und das gesamte maritime Cluster, mit dem die Werft in symbiotischer Form zusammenarbeitet.“ Es werde weiterhin intensiv verhandelt und wir sind zuversichtlich, dass wir innerhalb kurzer Zeit die notwendigen Fortschritte machen werden. Die finnische Regierung sucht schon seit einiger Zeit nach einer Lösung zur Rettung der angeschlagenen Werft. STX hatte vor einigen Monaten Insolvenz angemeldet.

Die Werft in Turku, auf der etwa die beiden größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, die „Oasis of the Seas“ und die „Allure of the Seas“ gebaut wurden, hat derzeit nur noch einen Auftrag abzuarbeiten: Gebaut wird dort derzeit das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 4“ für TUI Cruises, dessen Ablieferung im kommenden Jahr vorgesehen ist. „Mein Schiff 3“ hatte STX jüngst abgeliefert, die Taufe war am 12. Juni in Hamburg.

Aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation des südkoreanischen Mutterkonzerns STX, der in der Vergangenheit schon einige Unternehmenssparten veräußert hat, gab es bereits mehrfach Überlegungen, den hochmodernen Werftenstandort in Turku mit seinem 365 Meter langen und 80 Meter breiten Baudock zu verkaufen und die Mitarbeiterzahl drastisch zu reduzieren. Bereits beschlossen ist die Schließung des STX-Standortes in Rauma.

Anfang dieses Jahres hieß es auf einer Betriebsversammlung der Meyer-Werft, Kooperationen und Partnerschaften mit anderen europäischen Werften seien nicht mehr ausgeschlossen, wenn dadurch der Standort Papenburg gestärkt werde. Zu Gerüchten in der Kreuzfahrtszene über zwei mögliche Neubauaufträge der Meyer-Werft mit einer Passagierkapazität von jeweils rund 4000 Personen, die 2018 und 2019 abgeliefert aber auf der STX-Werft in Finnland gebaut werden sollen, sagte Pressereferent Günther Kolbe: Da müsse jemand etwas völlig falsch interpretiert haben. Selbstverständlich sei das Unternehmen ständig an verschiedenen Projekten dran. „Und wenn daraus Aufträge werden, werden wir das wie schon in der Vergangenheit natürlich nicht verheimlichen.“

Unterdessen hat der Betriebsrat in dieser Woche noch einmal klargestellt, dass eine Übernahme der STX-Werft oder eine intensivere Zusammenarbeit nicht zu einer Verschlechterung der Arbeitsauslastung auf den Stammbetrieb in Papenburg mit 3100 direkt Beschäftigten und der Neptun Werft in Rostock mit 500 Mitarbeitern führen darf. „Eine europäische Strategie darf nicht auf unsere Kosten gehen“, sagte Betriebsratschef Thomas Gelder. Eine Übernahme des Standorts in Turku dürfe nur erfolgen, „wenn wir damit Papenburg stärken“. In einem Zehn-Punkte-Katalog fordert der Betriebsrat unter anderem, dass die Investitionen zur kontinuierlichen Modernisierung am Standort Papenburg im bisherigen Umfang verbleiben, und es soll eine Arbeitsgruppe aus den Arbeitnehmervertretungen der betroffenen Länder gebildet werden.