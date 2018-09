Es muss nicht immer ein Topflappen sein: Mit Garn und Häkelnadel lässt sich auch ein Papierkorb fertigen. Foto: Initiative Handarbeit (dpa)

Einen Papierkorb selbst häkeln - das schlägt die Initiative Handarbeit in Salach in Baden-Württemberg vor. Das gelinge am besten mit einem dicken, stabilen Kunstfasergarn, einer Häkelnadel der Größe 8 und sogenannten Wendeluftmaschen. Damit die Stoffhülle stabil steht, müssen die Handarbeiter etwas schummeln: Das Gehäkelte wird um einen Papierkorb aus Plastik gelegt.