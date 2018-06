Die Umgebung mit anderen Augen und aus anderen Perspektiven sehen – das ist Parcours, die Trendsportart aus Frankreich. Wer gerne ausprobieren möchte, wie man sich effizient, nur mit eigenen körperlichen Fähigkeiten, von Punkt A nach Punkt B fortbewegen kann, sollte sich zum Herbstferienangebot des Lemwerder TV (LTV) anmelden.

Von Dienstag, 11. Oktober, bis Donnerstag, 13. Oktober, können Anfänger wie Fortgeschrittene mit den erfahrenen Parcours-Aktivisten Leslie Kairies, Paul Richter und Ibo Alzohery in der Kleinen Sporthalle Lemwerder und auch draußen die Faszination Parcours erleben. Geübt und ausprobiert wird an allen drei Tagen jeweils in der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr. Effektives und sicheres Überwinden von Hindernissen steht bei diesem LTV-Angebot im Vordergrund, Bewegungsfluss und Bewegungskontrolle sind dabei gefragt, Stunts und risikoreiche Tricks verpönt.

Willkommen sind Mädchen und Jungen ab zehn Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Für LTV-Mitglieder ist die Teilnahme kostenfrei. Anmeldungen nimmt der LTV-Jugendwart Michael Lühmann unter Telefon 04 21 / 59 34 48 entgegen.