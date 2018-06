Bundesliga

«Partnerbörse» Bundesliga - Trainer setzen auf Bekannte

Stuttgart (dpa) - Manchmal geht es in der Fußball-Bundesliga zu wie in einer Partnerbörse. Da werden alte Verbindungen gerne wieder aufgefrischt. Man weiß eben, was man an seinem Ex hatte. So haben in diesem Sommer auch viele Trainer gehandelt und frühere Schützlinge geholt. Ein echter Trend.