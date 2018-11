Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Patient schießt mit Polizeiwaffe

dpa

Frankfurt. Ein Psychiatrie-Patient hat in Frankfurt einem Polizisten die Dienstwaffe entrissen, um sich geschossen und zwei Menschen schwer verletzt. Der hoch aggressive 33-Jährige traf am frühen Dienstagmorgen auch sich selbst in den Fuß.