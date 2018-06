Bei einer Person sei der Zustand aber kritisch, teilte das Klinikum Bergmannsheil mit.Vier weitere Schwerverletzte waren in Spezialkliniken nach Aachen, Düsseldorf, Wiesbaden und Leipzig geflogen worden. Insgesamt waren 16 der 180 in dem Gebäude untergebrachten Menschen verletzt worden. Nach ersten Untersuchungen gehen die Ermittler davon aus, dass eine 69 Jahre alte Patientin der Station für Infekte in Suizidabsicht in ihrem Zimmer im sechsten Stock das Feuer gelegt haben könnte. Auch sie war in den Flammen gestorben. In einem Nebenzimmer kam ein 41 Jahre alter Patient ums Leben. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Millionen Euro.