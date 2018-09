Leute

Paul McCartney unterstützt Pussy Riot mit Brief

Moskau (dpa) - Einen Tag vor dem Urteil im Fall Pussy Riot hat Paul McCartney den Mitgliedern der russischen Punkband in einem Brief seine Unterstützung versichert. Er hoffe sehr, dass die russischen Behörden das Prinzip der Redefreiheit respektieren, heißt es in dem Schreiben, das auf McCartneys Webseite veröffentlicht wurde. Solange freie Meinungsäußerung niemanden verletzte, sei dass der beste Weg für jede Gesellschaft. Zuvor hatten bereits Musiker wie Madonna oder die Red Hot Chili Peppers Freiheit für die jungen Frauen gefordert.