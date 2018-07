Los geht es Ende März. Die Blüte des Gagelstrauchs im Wittemoor ist einen Fahrradausflug wert, meint die Gästeführerin Anke Bakenhus. Die Kräuterexpertin Ursel Müller will Interessierte am Montag, 22. April, unter der Überschrift "Was wächst denn da?" auf Heil- und Wildkräuter vor unserer Haustür aufmerksam machen. Am Dienstag, 23. April, gibt es eine Fahrt mit dem Schiff nach Oldenburg.

Zum 850. Geburtstag des Klosters Loccum reisen die Gästeführerinnen am Sonnabend, 4. Mai, mit dem Bus. Auf zwei Rädern soll es am Donnerstag, 23. Mai, auf Spurensuche in den Urwald Hasbruch in der Gemeinde Hude gehen. Der U-Boot-Bunker Valentin in Farge-Rekum ist das Ziel einer geführten Besichtigung am Sonntag, 9. Juni. Am Sonntag, 7. Juli, lädt die Gästeführung ein, die Pracht der Sommerblüten in ausgesuchten Huder Gärten zu bewundern.

Auch eine Drei-Tages-Tour wird 2013 angeboten. Sie führt vom 26. bis zum 28. Juli mit dem Fahrrad nicht in die USA, wie der Titel suggeriert, sondern unter der Überschrift "USA – Unser schönes Ammerland" in die Region um Westerstede.

Wer sich für historische Stätten interessiert, die im Nationalsozialismus eine Rolle spielten, für den dürfte der Ausflug am Sonnabend, 10. August, zur Baracke Wilhelmine und zum Schloss Hohehorst in Löhnhorst etwas sein. In der Baracke Wilhelmine gibt es Bilder zum Bau des Bunkers Valentin zu sehen, und außerdem eine Sonderausstellung zum Thema "Lebensborn". Sie korrespondiert mit dem Besuch des ehemaligen Lahusen-Anwesens in Hohehorst, das als "Heim Friesland" des Lebensborns in die Geschichte einging. "Auf den Spuren bekannter Persönlichkeiten" wandeln die Teilnehmer der Tour am Mittwoch, 4. September. Sie führt zum Arp-Schnitger-Haus nach Golzwarden und nach Rechtenfleth, wo Haus und Garten des Marschendichters Hermann Allmers geöffnet sind. Die Fahrräder werden bei diesem Ausflug huckepack auf Gepäckträgern mitgenommen. Mit dem Besuch verschiedener Künstler auf der "Kunstroute" Bremen-Nord erfüllen die Gästeführerinnen am Sonnabend, 28. September, die Wünsche vieler Kunstfreunde.

Anfang Oktober, zur Zeit des Kranichzugs, bieten die Gästeführerinnen eine zweitägige Fahrt nach Gnarrenburg und ins Moormuseum in Augustendorf an. Dabei besteht im Teufelsmoor die Aussicht auf eindrucksvolle Bilder des großen Vogelzugs. Das Jahresprogramm 2013 endet am Sonnabend, 19. Oktober, mit einem Tagesausflug per Bus nach Cloppenburg.

Wer mehr über das Angebot der Gästeführung "Stedinger Land" erfahren möchte, sei an dieser Stelle auf die Homepage www.gaestefuehrung-stedinger-land.de hingewiesen.