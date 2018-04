Frankreichs Hauptstadt rüstet sich für den ersten autofreien Tag und sperrt die Straßen im Zentrum für alle motorisierten Gefährte, auch Elektroautos. Ein Rathaussprecher erklärte, man wolle die Stadtbewohner sensibilisieren und mit dieser symbolischen Aktion am kommenden Sonntag zeigen, dass „die Städte konkrete Maßnahmen finden können und müssen, um den Gefahren für die Zukunft unseres Planeten zu begegnen“. Die Stadt hat angekündigt, eine Tradition einrichten zu wollen mit einem autofreien Tag pro Jahr.

Dass der erste kurz vor dem Beginn der UN-Klimakonferenz am 30. November stattfindet, ist dabei wohl kein Zufall: Frankreichs Hauptstadt als Austragungsort will sich dabei als Vorkämpferin für Ideen einer nachhaltigeren Stadtpolitik präsentieren. Regelmäßig werden in Paris die erlaubten Feinstaubwerte deutlich übertroffen, und einem Bericht des Senats zufolge belaufen sich die Folgekosten der Gesundheitsrisiken durch Luftverschmutzung für Frankreich auf jährlich bis zu 100 Milliarden Euro. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat dem Kampf für eine umweltfreundlichere Stadt Priorität eingeräumt. Sie will die Fahrradwege von 700 auf 1400 Kilometer ausweiten, eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern einführen und einen Teil des Stadtzentrums zur Fußgängerzone umwandeln. Autofahren soll unattraktiv werden – nicht nur an diesem Sonntag.

Die Veranstalter haben sich vom Vorbild Brüssel inspirieren lassen, wo es bereits seit zehn Jahren einen jährlichen autofreien Tag gibt. Doch während dort das Fahrverbot inzwischen auch auf umliegende Gemeinden ausgeweitet wurde, bleibt es in Paris nur auf den Stadtkern beschränkt sowie einige ausgewählte Gebiete, wie das Marsfeld unter dem Eiffelturm oder das Montmartre-Viertel im Norden. In anderen Gebieten darf hingegen gefahren werden, wenn auch höchstens mit 20 Stundenkilometern. Ausgenommen vom Fahrverbot, das nur von 11 bis 18 Uhr gilt, sind Taxis, Krankenwagen und Feuerwehrautos, aber auch Lieferwagen – eine erholsame Stille wird in der hektischen Hauptstadt also kaum einkehren. „Diesem autofreien Tag fehlt es an Ehrgeiz“, monierte daher die Zeitung „Libération“: „Bei einem einmalig organisierten Ereignis hätte man sich etwas mehr Mut erwartet.“