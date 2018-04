Verkehr

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Pkw stürzt in Tiroler Fluss - Strömung reißt Fahrer mit

Ein 23-Jähriger ist mit seinem Auto in Tirol in einen Fluss gestürzt und später gestorben. Der Wagen war auf dem Dach liegen geblieben, der Fahrer wurde aber von der Strömung einige Meter mitgerissen. Die Wasserrettung fand den Mann gestern Abend leblos und konnte ihn bergen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er am Morgen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann vor dem Unfall ein Auto überholt und nach dem Einscheren aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren.