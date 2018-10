Der Installations- und Heizungsbaumeister Tim-Oliver Einig ist seit 30 Jahren in seinem Beruf tätig. In dieser Zeit hat er sich ein umfangreiches Fachwissen über Gasheizungs- und Solaranlagen, Badezimmer und sanitäre Anlagen sowie über Gebäude- und Grundstücksentwässerungen angeeignet. Aus seiner langjährigen Erfahrung heraus weiß er, dass in vielen Haushalten viel zu alte Heizungsanlagen stehen. „Sobald eine Heizungsanlage 15 Jahre alt ist, sollte sich der Kunde überlegen, ob eine Reparatur noch wirtschaftlich ist“, empfiehlt Einig.

Bei solchen in die Jahre gekommenen Anlagen rät der Heizungsbaumeister zur Installation einer neuen effizienten Heizungsanlage, die weniger CO2 ausstößt. „Bei älteren Anlagen lohnen sich die Reparaturen oft nicht, weil nach ein oder zwei Jahren dieses Problem erneut oder ein anderes auftaucht“, erläutert Einig. Ist die Heizung erst einmal repariert, wird das Problem oftmals vergessen – und erst in der nächsten Heizperiode wieder aktuell.

Der günstigste Zeitpunkt für die Installation einer neuen Heizungsanlage ist Einig zufolge das Frühjahr. „Dann ist die Heizperiode beendet, und bis zur nächsten ist noch ausreichend Zeit.“ Neue Heizungsanlagen seien viel wirtschaftlicher und umweltfreundlicher als ältere Anlagen. Nach dem Einbau rät der Fachmann zu regelmäßigen Wartungen und Inspektionen.

Einig ist auch Spezialist in Sachen Solaranlagen. Gern berät er Kunden in seinem Büro oder beim Kunden vor Ort über die Vorteile der modernen Technik. Sonnenwärme durch Solarthermie zu nutzen, ist eine zuverlässige Technologie, um Wärme zu erzeugen. Solarthermieanlagen können zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.

Die Firma Einig Installation berät ihre Stammkunden und alle Neukunden gern in Bezug auf alle Installationsbereiche. Von der Badsanierung bis zur modernen Gasheizung oder Solarthermie finden Kunden hier im Unternehmen den richtigen Ansprechpartner. Aber auch um kleinere Angelegenheiten, etwa um das Reparieren eines tropfenden Wasserhahns oder um den Einbau eines neuen Spülkastens, kümmert sich Einig. Kundendienst ist sein tägliches Geschäft. Im Trend liegt derzeit die Heizungssteuerung per Smartphone-App. Per speziellem Heizungsregler und weiterem Zubehör lässt sich eine Heizung bequem aus der Ferne steuern. „Über die App kann man die Heizanlage von unterwegs oder vom heimischen Sofa aus steuern“, so Einig. Die Steuerzentrale wird mit dem heimischen WLAN-Router verbunden. So lässt sich die Temperatur des jeweiligen Raumes regeln.

Die Firma Einig Installation befindet sich in der Busestraße 26 a. Die Bürozeiten sind montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr und freitags von 7 bis 13 Uhr. Unter Telefon 21 41 10 und unter der E-Mailadresse info@einig-installation.de werden alle Anfragen entgegengenommen. Weitere Infos: www.einig-installation.de.

M. RUDDEK