Die Gestaltung der Gartenstadt Werdersee wird konkret. Für die Pläne zur Bebauung des Friedhoferweiterungsgeländes Huckelriede liegen erste Ergebnisse vor. Das städtebauliche Leitbild wird auf einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung der Beiräte Neustadt und Obervieland am Dienstag, 11. Februar, vorgestellt. Bausenator Joachim Lohse und Senatsbaudirektorin Iris Reuther geben Einblick in den Ablauf der bereits erfolgten Werkstatt und erläutern das Ergebnis. Das städtebauliche Leitbild für die Gartenstadt Werdersee soll eine eigenständige Siedlungsstruktur mit vielfältigen neuen Freiräumen, attraktiven Wohnstandorten und einer im Grünen gelegenen Kita bieten. Die Sitzung in der Aula der Wilhelm-Kaisen-Schule, Valckenburghstraße 1-3, beginnt um 19 Uhr.