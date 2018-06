Knapp drei Jahre nach dem Ende der Militärherrschaft in Birma sind in dem Land nach Regierungsangaben die letzten politischen Häftlinge freigelassen worden. „Es gibt keine politischen Häftlinge mehr“, teilte Präsidentensprecher Ye Htut auf seiner Facebook-Seite mit. Die Regierung hatte am Montag die Begnadigung weiterer Häftlinge bekannt gegeben, die auf Grundlage hoch umstrittener Gesetze ins Gefängnis gesteckt worden waren. Wie viele Menschen von der jüngsten Amnestie profitiert haben, ließ der Regierungssprecher offen. Nach Angaben von Menschenrechtlern waren zuletzt noch 40 Menschen aus politischen Gründen hinter Gittern.