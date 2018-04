Als Grund nannte Kremlsprecher Dmitri Peskow mehrere Programmpunkte, die vonseiten der französischen Gastgeber gestrichen worden seien. Moskau warte nun, bis der Zeitpunkt für Staatschef François Hollande günstig sei, teilte Peskow am Dienstag mit. Der Élyséepalast bestätigte, dass der Kreml den Termin abgesagt habe.

Zuletzt hatte es massive Differenzen zwischen Russland und Frankreich über Syrien gegeben. So hatten beide UN-Vetomächte im Weltsicherheitsrat gegenseitig Resolutionsentwürfe abgelehnt. Die französische Regierung hat „Kriegsverbrechen“ der durch Russland unterstützten syrischen Truppen in Aleppo angeprangert. Hollande betonte, am Dialog festhalten zu wollen. „Ich habe mir diesen Besuch nur dann vorgestellt, wenn er es erlaubt, über Syrien zu sprechen. Und nur über Syrien“, sagte er in Straßburg bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Putin habe es vorgezogen, die Reise zu verschieben. „Ich bin jederzeit bereit, Präsident Putin zu treffen“, versicherte der Staatschef.

Ein Treffen Putins und Hollandes in Paris hätte auch Bewegung in den festgefahrenen Ukraine-Konflikt bringen können. Im Vorfeld hatte es unterschiedliche Berichte über Pläne für ein Treffen der beiden mit Kanzlerin Angela Merkel und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko gegeben. Vonseiten russischer Diplomaten hieß es, Putin werde in der kommenden Woche nach Berlin kommen. Merkel habe für den 19. Oktober zu einem Abendessen im sogenannten Normandie-Format (also mit Putin, Hollande und Poroschenko) eingeladen, sagte der russische Botschafter in Frankreich, Alexander Orlow.