Beim 4. Volkslauf in Lilienthal musste der Endspurt über den Sieg im Zehn-Kilometer-Lauf entscheiden. Auf der Zielgeraden setzte sich Rainer Koschke von den Uni Triathlöwen in 38:31 Minuten vor Gerrit Lubitz vom ATS Buntentor in 38:33 Minuten und Henrik Endl (Uni Triathlöwen) in 39:14 Minuten knapp durch. Zuvor hatte es auf den vier Runden am Stadion Schofmoor nach einem deutlichen Sieg von Koschke ausgesehen. Aber Gerrit Lubitz zog in der Schlussrunde an Henrik Endl vorbei und setzte im Stadion den einhundert Meter führenden Triathleten Koschke noch einmal kräftig unter Druck. Auf der halben Distanz gewann der vereinslose Daniel Dieckmann (18:25) vor dem Triathlöwen Oliver Blau (18:56) und dessen Vereinskameraden Niclaas Nowotny (19:01), der sich im Endspurt gegen Michael Willner vom ATS Buntentor (19:03) durchsetzte.