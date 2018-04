Als die Spieler von Eintracht Frankfurt sich nach dem 1:1 gegen den FC Ingolstadt doch noch zögerlich vor ihre Fankurve trauten, wurden sie zunächst mit Applaus empfangen. Die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hatte das Publikum wieder einigermaßen versöhnt. Schließlich war es der Eintracht gelungen, den frühen 0:1-Rückstand durch einen Handelfmeter von Moritz Hartmann (8.) in der zweiten Halbzeit noch in ein Unentschieden zu verwandeln. Marco Russ hatte per Kopf getroffen (69.), die Frankfurter danach viele Chancen zum möglichen Siegtreffer vergeben. Zumindest den Vorwurf, nicht alles versucht zu haben, konnte dieser Elf so niemand machen.

Mit Armin Veh war das Publikum indes nicht nachsichtig. Der Trainer steht in Frankfurt seit Wochen in der Kritik; schon beim Verlesen seines Namens vor dem Anpfiff gab es Pfiffe, Mitte der ersten und Mitte der zweiten Halbzeit ertönten laute „Armin raus“-Rufe. Und als nach dem Abpfiff der Applaus für die Spieler abklang, wurde abermals aus tausenden Kehlen die Ablösung des Trainers gefordert.

Sieben Spiele ist die Eintracht jetzt ohne Sieg und bleibt nach dem 25. Spieltag auf Relegationsplatz 16. Sportdirektor Bruno Hübner stellte enttäuscht fest: „Das Unentschieden ist zu wenig: Wir treten auf der Stelle.“ Ein klares Bekenntnis zu Veh vermied Hübner, stattdessen sagte er: „Die Reaktion im Stadion ist natürlich kontraproduktiv. Wir lassen das jetzt zuerst einmal sacken und entscheiden dann.“ Der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen, normalerweise nach Heimspielen der erste, der den Reportern Rede und Antwort steht, tauchte nicht im Kabinentrakt auf. Auch der sonst so mitteilungsbedürftige Vorstand Axel Hellmann wollte sich nicht äußern. Und Veh selbst? Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete der 55-Jährige: „Ich weiß nicht, keine Ahnung.“

Es entstand der Eindruck, dass die Eintracht-Bosse vor dieser Partie, öffentlich eingestuft als „Endspiel für den Trainer“, einen Plan im Fall eines Sieges (Veh bleibt) und einer Niederlage hatten (Veh muss gehen). Aber nach diesem 1:1 bedarf es offenbar noch einmal intensiver Gespräche. Ob der mit einer Richtlinienkompetenz ausgestattete Bruchhagen, der im Sommer nach 13 Jahren in Rente gehen wird, Veh aber schon jetzt entlässt? Bruchhagen erklärte jüngst, die Eintracht sei ein „trainerstabiler“ Klub. Aber er sagte auch: „Wir werden es nicht so laufen lassen.“

Torschütze Marco Russ aber erinnerte daran, dass vor dem letzten Abstieg der Eintracht in der Saison 2010/11 der Trainer Michael Skibbe acht Spieltage vor Saisonende entlassen wurde – und die Mannschaft dennoch „sang- und klanglos“ abgestiegen sei. Und überhaupt, so Russ: Der Vorstand solle jetzt in die Mannschaft hineinhören und auf die erfahrenen Spieler hören. Deren Urteil laute: Die Mannschaft stehe zu Veh.

Sicher ist: Nach Christian Nerlinger schlug am Sonnabend auch Christoph Metzelder das Eintracht-Angebot aus, im Sommer Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen zu werden. Metzelder galt als Favorit der Führungsriege. Die sportlich prekäre Situation macht der Eintracht auf allen Ebenen große Sorgen.