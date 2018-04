Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rauchender Affe geht auf Entzug

Jakarta (dpa) - Affen-Dame Tori muss das Rauchen aufgeben. Ein Zoo in Indonesien hat das nikotinabhängige Orang-Utan-Weibchen auf Entzug gesetzt. Künftig wird die 15 Jahre alte Tori auf einer Insel leben, wo sie ihr Laster aufgeben soll, gab der Zoo bekannt. Bereits mit fünf Jahren war die Affen-Dame auf den Geschmack gekommen - und galt seither als eine Attraktion im Tierpark. Besucher warfen ihr Zigarettenkippen ins Gehege und Tori rauchte sie zu Ende. Ihre kleine Insel liegt mitten in einem See auf dem Zoogelände.