Nun stehen die Gewinner der Vorrunden im Landes- beziehungsweise im Regionalfinale fest. Wer in diesen als Auserwählter von der Bühne geht, darf sich schließlich mit jungen, aufstrebenden Gruppen aus ganz Deutschland messen. Doch allein ums Siegen geht es bei kaum einem der Bandwettbewerbe.

„Wichtig ist uns, dass wir den Musikern Bühnenerfahrung verschaffen“, betonte Linda Schuster, Geschäftsführerin des „SPH-Bandcontests“ einmal im Interview mit dem WESER-KURIER. Es ginge auch für die Teilnehmer nicht vorrangig darum, Preise mitzunehmen, sondern sie mit fundierten Tipps zu versorgen. Daher seien in jeder Runde Experten vor Ort, die den Musikern ein Feedback geben. Ähnlich formuliert es Dennis Meinken von K-roof-Events aus Achim, der in Bremen und umzu „Local Heroes“, also lokale Helden, sucht: „Im Vordergrund steht nicht der Wettbewerb, sondern die Live-Erfahrung, das Kontakteknüpfen und der Austausch mit anderen Künstlern, dem Publikum sowie der Jury.“

Beide Events sind längst etabliert und werden von Nachwuchsmusikern stark frequentiert. Der „Local Heroes“-Wettbewerb findet inzwischen seit 1989 unter dem Motto „Raus aus dem Proberaum rauf auf die Bühne“ statt und gilt als einer der größten nichtkommerziellen Veranstaltungen dieser Art in Deutschland und Europa. Der „SPH-Bandcontest“ wurde 2008 in Montabaur ins Leben gerufen – zum Start mit einer Show. Die Devise lautet dort: „Deine Bühne Dein Sound: Von Musikern für Musiker“. Inzwischen gibt es mehr als 50 Austragungsorte. „Und es gibt keinen Mangel an Gruppen, die bei uns mitmachen wollen“, sagt Schuster. Im Gegenteil: Aufgrund der großen Nachfrage gebe es bundesweit immer mehr Vorrunden und Regionalentscheide, um schließlich die Finalisten für den Showdown in Montbaur zu ermitteln.

Acht Bands wollen nach Montabaur

Diesem Ziel sind acht Bands aus dem Norden in den vergangenen Monaten nähergekommen. Sie haben sich für das Regionalfinale im Lagerhaus qualifiziert. Auf der Bühne stehen Call Of Acheron aus Wilhelmshaven, die mit treibenden Beats und harten Riffs Metal-, Death- und Hardcore zelebrieren. In die vorletzte Runde vor dem Finale haben es auch Fool‘s Agony aus Bremen geschafft, die von sich sagen, jede Musikrichtung außer Schlager zu bedienen. Mit dabei sind zudem die Punkrocker Jack‘s Smirking Revenge sowie Run Zero. In den Genres Indie, Rock und Alternative tummeln sich Solid Tuesday aus Cloppenburg. Ordentlich rockig ohne Schnickschnack kommen Pure Tonic daher. Die Bremer Musiker von Talón de Aquiles stehen für Ballad-Punkrock. Das Regionalfinale komplettieren The World Never Ends mit Metalcore. Der Sieger aus dieser Runde muss sich dann im großen Finale des ganzen Nordens beweisen, um es ins „Endspiel“ in Montabaur zu schaffen.

Bremens lokaler Musikheld gesucht

Nur noch einen Schritt vom bundesweiten Finale in Salzwedel sind die Bremer Landesfinalisten des „Local Heroes“-Wettbewerbs entfernt. Allein in der Hansestadt sind in diesem Jahr rund 100 Musiker aus 20 Formationen an den Start gegangen – und haben nicht nur ihr Können, sondern auch die Vielfalt der hiesigen Szene gezeigt. Im Finale im Moments wird es nun vor allem laut. Als Sieger aus den Vorentscheiden sind Ivanca, Nuking Moose, Charlie Levin, Soundscape und Everlasting hervorgegangen, die sich zwischen Indierock und Metal tummeln.

Ivanca verlieren nicht viele Worte über ihren Sound. Das Quartett verortet sich zwischen Indierock und atmosphärischen Klängen mit Hang zum Experimentieren – und lässt ansonsten lieber seine Instrumente und Stimmen für sich sprechen. Ein kräftiges Metal-Brett liefern Nuking Moose. Das Quintett existiert in der aktuellen Besetzung seit 2015 und konnte in seiner Vorrunde mit Vielseitigkeit und einer leidenschaftlich-mitreißenden Show punkten, die Alternative, Metal und Rap geboten hat.

Die noch junge Formation Charlie Levin hat bereits einige Wendungen hinter sich. 2014 begann es mit Ska, Reggae und Punkrock unter dem Namen The Charlie Levin Project. Nach einigen Besetzungswechseln wurde der Name gekürzt. Musikalisch geht es seitdem in Richtung Post-Progressive. In ihrer Runde überzeugten sie unter anderem aufgrund ihrer individuellen Klasse an den einzelnen Instrumenten, die sich zu einem stimmigen und eigenständigen Sound zusammenfinden. Die Gruppe Soundscape, der vierte Anwärter auf den Sieg im Landesfinale, besteht seit 2013. Die Musiker begeisterten sich bereits früh für die Komplexität und Vielfalt von klassischen Progressive-Rockbands wie King Crimson, Pink Floyd, Yes, Caravan und die frühen Genesis. Mit neuen Bandmitgliedern kamen andere Einflüsse hinzu, sodass Jazz und Funk mit viel Spielfreude dazugemischt werden. Everlasting sind fünf Jungs aus Bremen, die zusammen geballte Metal-Kraft bieten. Der Sound wird insbesondere durch die Stimme – mit Schreieinlagen – und melodiösen Parts sowie die treibenden Gitarrenriffs geprägt.

Welche der fünf Bands Bremen beim Bundesfinale des „Local-Heroes“-Wettstreits am 5. November in Salzwedel vertreten wird, entscheidet wie auch in den Vorrunden zu 40 Prozent das Publikum per Stimmzettel und zu 60 Prozent eine fachkundige Jury. Dieses Prozedere wird auch beim „SPH Bandcontest“ angewendet. Das Finale geht am 14. Januar in Montabaur vor erwarteten 1000 Zuschauern über die Bühne.

Das „Local Heroes“-Landesfinale Bremen findet an diesem Sonntag, 2. Oktober, ab 20 Uhr im Moments statt.

Das Regionalfinale des „SPH-Bandcontests“ steht am Sonnabend, 8. Oktober, ab 18 Uhr im Lagerhaus an. Weitere Infos gibt es unter www.local-heroes.de sowie www.sph-bandcontest.de.

