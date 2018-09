Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Razzien bei Hells Angels in drei Bundesländern

Berlin (dpa) - Die Polizei hat erneut Räume der Hells Angels durchsucht - gleichzeitig in drei Bundesländern. Rund 300 Beamte waren am Abend in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt im Einsatz. Nach Angaben der federführenden Brandenburger Polizei wurden zahlreiche Waffen, Betäubungsmittel und Anabolika gefunden. Festnahmen gab es nicht. Seit Monaten häufen sich in Berlin und anderen Bundesländern Aktionen gegen kriminelle Rockergruppen. Zu Wochenbeginn waren in Berlin sechs Bandidos festgenommen worden.