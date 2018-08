Mit einem schnellen Vormarsch der Rebellen spitzt sich die Lage im Südsudan dramatisch zu. Augenzeugen zufolge eroberten die Rebellen gestern wichtige Teile des für die Ölindustrie zentralen Bundeslandes Unity. Die Vereinten Nationen bringen alle nicht dringend benötigten Mitarbeiter ins benachbarte Uganda in Sicherheit. Alle zivilen Mitarbeiter des UN-Einsatzes UNMISS seien aus Bor in die Hauptstadt Juba verlegt worden, teilten die UN mit. Die UN-Friedenstruppen in Unity und Bor sollen aber verstärkt werden. „Wir verlassen den Südsudan nicht“, sagte die UN-Sonderbeauftragte Hilde Johnson.

Ein Mitarbeiter der Regierung berichtete gestern, alle Mitglieder der Landesregierung von Unity seien aus der Landeshauptstadt Bentiu geflohen. Dort soll bei einem Angriff ein Parlamentsmitglied getötet worden sein. In einem früheren Bericht war von einem getöteten Regierungsmitglied die Rede gewesen.

US-Präsident Barack Obama und UN-Generalsekretär Ban Ki Moon riefen zu einer Verhandlungslösung des Konfliktes auf. Aus dem Weihnachtsurlaub in Hawaii halte Obama engen Kontakt zu seinen Sicherheitsberatern in Washington, teilte das Weiße Haus mit. Er habe das Team angewiesen, mit der UN dafür zu sorgen, dass Militärangehörige und Zivilisten in Sicherheit gebracht werden. Deutschland hat seine Bürger bereits ausgeflogen.

Der Leiter der Auslandseinsätze der Bundeswehr hält ein stärkeres Engagement Deutschlands in Afrika für nötig. „Wir müssen uns mit Afrika beschäftigen, weil die Entwicklungen in diesen Ländern auch unsere Interessen betreffen können“, sagte Generalleutnant Hans-Werner Fritz der „Tageszeitung“ in Entebbe. Fritz war am vergangenen Sonntag im Südsudan eingetroffen und nach dem Beginn der Unruhen nach Uganda ausgeflogen worden.