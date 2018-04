Die Allianz aus den Autobauern Renault und Nissan hat im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor. Dank der großen Nachfrage vor allem aus China und den USA kam das Bündnis auf einen Absatz von 8,3 Millionen Wagen. Dies entspreche dem fünften Rekord in Folge und einem weltweiten Marktanteil bei Neuwagen von etwa zehn Prozent, teilten die Unternehmen gestern in Paris mit. Im Vergleich zu 2012 habe man den Absatz um 2,1 Prozent gesteigert. Als besonderen Erfolg feierte die Allianz die Tatsache, dass Renault seinen Absatz in dem rückläufigen europäischen Markt um 2,4 Prozent auf 1,3 Millionen Fahrzeuge erhöhen konnte. Der Marktanteil auf dem Stammkontinent des Unternehmens sei um 0,4 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent gestiegen. Negative Zahlen kamen lediglich vom russischen Partner

AvtoVaz. Das Unternehmen mit der Marke Lada verkaufte 2013 lediglich knapp 534000 Wagen. Das waren 12,1 Prozent weniger als im Vorjahr. In der Rangliste der weltgrößten Autobauer bleibt die Allianz aus Renault-Nissan weiter hinter den großen Rivalen Toyota, Volkswagen und General Motors auf Platz vier.