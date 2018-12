Die Siegerinnen und Sieger des Pokal- und Preisschießens hielten am Ende des Tages neue Trophäen in ihren Händen.

Vor der Siegerehrung, die pünktlich um 18 Uhr stattfand, bedankte sich Gilster beim Funktionspersonal, bei den Damen der RK, die für das leibliche Wohl sorgten, und beim Schützenverein Uesen für die Bereitstellung der Schießsportanlage.

Über Ehrenpreise in der Mannschaftswertung freuten sich in der Damenklasse die KK Rotenburg (90 Ringe, Teiler 148,9), die RK Langwedel (90/198,1) und die KK Wittorf (89/231,6). In der Herrenklasse gingen die Ehrenpreise an die KK Sottrum (90/137,6), RK Langwedel (90/173,9) und dem Shanty-Chor Oyten (89/129,2). Beste Schützin war mit einem Teiler von 3,3 Heike Gilster von der RK Achim. Die Einzelwertung bei der Preisscheibe: 1. Hermann-Josepf Erkens (Achim) Gesamtteiler 13,5; 2. Heinz Kruse (Langwedel) 14.2; 3. Klaus-Dieter Böhling (Kirchwalsede) 19,6; 4. Ernst Schlicht (Kirchwalsede), 5. Waltraut von der Heyde (Wittorf), 6. Rainer Schwalbe (Rotenburg), 7. Gerd Scheele (Wittorf), 8. Regina Damerow Sottrum, 9. Ursula Adam (Rotenburg), 10. Siegfried Jessat (Sottrum).